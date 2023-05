"Giuro ti ammazzo" Stalker perseguita e minaccia la ex

Scatta il divieto di avvicinamento per un tunisino di 32 anni indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna. È questa la misura disposta dal gip Raffaella Ceccarelli e applicata lunedì al 32enne, accusato di avere rivolto – alla fine delle scorso aprile – diverse minacce alla donna, oltre ad avere danneggiato l’automobile della vittima e di un amico di lei. L’uomo, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe arrivato anche ad entrare nell’abitazione della donna utilizzando le chiavi – di cui conosceva il nascondiglio – per poi scagliarsi contro la ex minacciandola ancora di morte: "Ti ammazzo, sarà l’ultima cosa che farò ma ti ammazzo".