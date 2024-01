Giuseppe, il campione degli impasti: "Il mio pane: un pezzo di Sicilia"

"Viserba? Fino a qualche mese fa non sapevo neppure che esistesse, mentre oggi sono felice di avere aperto qui la mia attività e di abitarci. Da sempre sognavo di vivere al mare". Non nasconde la soddisfazione, Giuseppe La Placa, quando racconta l’arrivo a Viserba e l’accoglienza ricevuta. Fornaio da una vita, ha 62 anni ed è originario di Caltanissetta. Prima di aprire il suo "Forno siciliano" in via Panzacchi, La Placa lavorava e viveva a Parma. "Ho iniziato in Sicilia all’età di 18 anni, imparando il mestiere sul campo, senza frequentare corsi o scuole. Volendo trasferirmi da Parma, avevo chiesto a un’agenzia di cercare un locale idoneo alla produzione e alla vendita di prodotti da forno. Questo negozio era sfitto da oltre dieci anni e sembrava proprio aspettare me!". Zitto zitto, senza alcun tipo di pubblicità, Giuseppe ha aperto il primo agosto, appendendo sulla porta un foglietto stampato al computer con la scritta "Forno siciliano". Nessuna insegna: è bastato il passaparola. Da subito viserbesi e turisti hanno cominciato a frequentare la bottega. Prima per curiosità, poi per la bontà dei prodotti. C’è sempre la fila, spesso bisogna aspettare il proprio turno in strada. "Non compravo il pane da anni. – spiega una cliente in attesa – Da quando ho scoperto i filoni coi semi di sesamo non riesco più a farne a meno". Sul pane, Giuseppe dice la sua: "Va molto anche il pugliese, bello grande, perché per avere una mollica più buona la forma deve essere grossa. Uso farine di semola e integrali provenienti dalla Calabria". Ogni tanto La Placa lascia il banco di vendita per andare a controllare i forni. "Per ora sono solo – spiega – Anche se inizio alle 3 del mattino, fatico a star dietro alle richieste. Spesso gli scaffali si svuotano e i clienti devono aspettare l’infornata successiva". "Un’attesa che merita – sottolinea un’altra cliente – Qui compro anche gli arancini, che vanno a ruba e bisogna prenotarli". L’occhio cade su prodotti di pasticceria come cassatelle e cannoli, rose del deserto e pasticcini di mandorla, tortine e crostate con ricotta e cioccolato. "L’insegna può attendere. – conclude Giuseppe – Non ho ancora avuto il tempo per farla installare. Sono felice di aver portato qui i sapori della mia Sicilia e mi basta sapere che i viserbesi, e non solo loro, mi hanno accolto a braccia aperte".

Maria Cristina Muccioli