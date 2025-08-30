Giuseppe Pedersoli a San Marino: "Mio padre Bud Spencer, un grande"

Al San Marino comics arriva un pezzo di ’Lo chiamavano trinità’. Appuntamento a domani alle 19 (sul palco dei talk) con Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer. "Un incontro per celebrare mio padre anche a distanza di quasi dieci anni dalla sua scomparsa, in un luogo in cui è caro al pubblico".

Pedersoli, com’è stata la sua infanzia?

"Molto lontana dal mondo patinato in cui lavorava mio padre. Lui divenne attore nel ’67, girava 4 o 5 film all’anno e noi lo vedevamo poco. Poi a 14 anni iniziai ad andarlo a trovare e piano piano a calcare il set nelle varie pause dallo studio".

Ha sempre cercato di tenerla lontana da quel mondo?

"In un certo senso sì, lui era molto protettivo nei confronti miei e di mia sorella. Poi gli anni ’70 e ’80 erano un periodo complesso, in cui chi era molto in vista come lui poteva rischiare".

E com’era nelle vesti di padre?

"Una persona di famiglia. Sul set era circondato da migliaia di attenzioni, ma poi quando tornava a casa tutto cambiava, iniziava la vita normale"

Che rapporto aveva con suo padre?

"Affetto e rispetto. Io non ero un figlio ribelle e lui non era un padre severo".

Come mai, insieme a Terence Hill, è riuscito ad entrare così tanto nei cuori degli italiani? "Qualche anno fa, all’università La Sapienza, ci siamo ritrovati per capire proprio questo, insieme a studiosi del cinema e critici. Alla fine non abbiamo capito nulla. Secondo me perché in ogni ciak era veramente se stesso, non si considerava un attore, anzi quelli bravi come Gassman, Tognazzi o Sordi li ammirava dal basso".

Alla fine anche lei ha finito per lavorare nel mondo dello spettacolo.

"Stavo per laurearmi in giurisprudenza, mi mancavano due esami. Quell’estate ho avuto l’opportunità di lavorare come assistente di Sergio Leone in C’era una volta in America. A settembre poi, quando dovevo tornare sui libri, decisi di continuare a lavorare nel cinema. A 27 anni ho prodotto il mio primo film e tre anni dopo la prima esperienza con mio padre sul set. Papà diceva che ero il peggior produttore con cui avesse mai lavorato, perché a me non poteva dire di no".

Le ha mai pesato essere un ’figlio d’arte’?

"No, mio padre non faceva il divo e io non facevo il figlio di una star. Se avessi voluto fare l’attore forse mi sarei trovato a disagio, un po’ come il figlio di Tyson che vuole diventare un pugile. Per fortuna ho scelto la strada del produttore".

Federico Tommasini