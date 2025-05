Giustizia e legalità in aula. Studenti incontrano i magistrati

Giustizia e sicurezza: due temi al centro della mattina di formazione vissuta ieri dagli studenti del liceo Serpieri. Nella cornice dell’auditorium scolastico, su iniziativa del referente per l’educazione civica Gianfranco Bonvicini, si è svolto un momento di confronto diretto con il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Daniele Paci, affiancato da rappresentanti delle forze dell’ordine. All’apertura dell’evento, la dirigente scolastica Francesca Tornatore ha rivolto un sentito saluto ai presenti, ringraziando gli ospiti per la disponibilità e sottolineando l’importanza di creare occasioni concrete di dialogo tra istituzioni e nuove generazioni. Fulcro dell’incontro è stato l’intervento del pm Daniele Paci. Con un linguaggio chiaro e diretto, Paci ha illustrato agli studenti il ruolo del magistrato all’interno del sistema giudiziario, richiamando il valore delle leggi come strumento di giustizia e convivenza civile. Accanto al magistrato, hanno preso la parola anche il comandante della caserma dei carabinieri di Viserba, Adriano Sarti, il sostituto commissario della Polizia Ferroviaria Luciano Dimitri e l’ispettore Anna Nunzia Leo. I loro interventi hanno portato alla luce aspetti concreti del lavoro delle forze dell’ordine, con esempi tratti dalla quotidianità e un messaggio chiaro: la sicurezza è frutto della collaborazione tra cittadini, istituzioni e territorio. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di avvicinare i giovani al mondo della giustizia e della legalità attraverso il confronto diretto con chi ogni giorno è chiamato a far rispettare le regole e tutelare i diritti. Un’occasione, questa, per stimolare riflessioni e porre domande, come avvenuto nel momento conclusivo dell’incontro, dove numerosi studenti hanno dimostrato partecipazione e interesse.