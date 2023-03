"Giustizia per Mattia, aggredito dal branco"

"Giustizia per Mattia". A chiederlo è la madre del 33enne autistico picchiato in piazza Ganganelli a Santarcangelo il 20 novembre scorso. Al momento l’unico indagato per il pestaggio è il giovane che avrebbe sferrato il violento pugno al volto, che gli ha causato una frattura allo zigomo (per la quale Mattia è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico), un profondo ematoma e una frattura cranica. Da quanto è trapelato, sarebbe stato lui stesso a presentarsi dai carabinieri. Nei suoi confronti l’accusa è di lesione personali gravi, visto che la prognosi per Mattia è stata superiore ai 40 giorni. "Ma quella sera c’erano altri ragazzi con lui. E nessuno di loro si è fermato a soccorrere mio figlio, che era sanguinante a terra. Anche loro hanno le loro responsabilità", attacca Roberta, la madre di Mattia Sberlati, che si è affidata all’avvocato Davide Grassi per la vicenda.

Come sta suo figlio ora?

"Fisicamente meglio, anche se il 16 aprile dovrà fare una nuova risonanza per verificare la situazione dopo la frattura al cranio. E continua a fare cure e a prendere psicofarmaci. È ancora sotto terapia: quello che gli è successo gli ha provocato un grave trauma, di cui paga tuttora gli effetti".

Ha ripreso a uscire di casa anche da solo, o esce ancora solo se accompagnato?

"Si è fatto coraggio e ora ogni tanto esce da solo, un paio d’ore… Ma gli ho detto di tenere sempre il telefono a portata di mano. Non si sa mai".

Da quanto è emerso, l’aggressione sarebbe avvenuta per motivi calcistici: Mattia è un grande tifoso del Milan…

"Questo è quello che ha detto mio figlio. Ha raccontato che l’hanno accerchiato, preso in giro e poi colpito. La verità la sanno solo lui e quelli che l’hanno aggredito. Ma qualunque sia stata la causa quello che mi fa male è il fatto che, al momento, non siano indagati i ragazzi che erano insieme a chi l’ha colpito".

Ritiene che anche loro vadano perseguiti?

"Assolutamente sì. Hanno agito come un ‘branco’, e poi nessuno si è fermato a soccorrere mio figlio dopo l’aggressione. Mattia è una persona fragile, ma a cui vogliono tutti bene a Santarcangelo. Non ha mai fatto male a nessuno, anzi… Dopo quanto accaduto quella sera nessuno di loro si è fermato ad aiutarlo e a soccorrerlo. Il loro comportamento è stato da vigliacchi".

