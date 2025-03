"Giustizia per Paola e Loretta. Ma quanto fango su di loro"

"Dopo anni di preoccupazione per due donne che hanno lavorato tanto tempo con noi, possiamo dire che giustizia è fatta: Paola e Loretta sono state assolte dalla Corte d’Appello perché il fatto non sussiste". Così le socie e le volontarie di ’Rompi il silenzio’, l’associazione che assiste le donne vittime di violenza, esultano dopo che l’ex presidente Paola Gualano e la collaboratrice Loretta Filippi sono state assolte dall’accusa di aver preso indebitamente soldi pubblici come rimborsi per l’attività prestata per la onlus. In primo grado erano state condannate entrambe a 8 mesi. "Oggi esultiamo, ma non ci possiamo dimenticare gli anni di gogna che hanno coinvolto la nostra ex presidente e anche noi. Non possiamo dimenticare il dolore di una donna che, dopo aver dedicato tutta la sua vita alle altre donne, si è vista additata come quella che le avrebbe truffate...". La verità è che "non un soldo percepito è stato indebitamente utilizzato e nessun contributo statale è stato utilizzato per scopi differenti da quelli conferiti dagli enti erogatori. La nostra fiducia in Paola Gualano mai è vacillata. Ma nessuno potrà cancellare la violenza subita da Paola, che la violenza l’ha sempre combattuta".