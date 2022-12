"Giusto estendere il Daspo urbano anche ai minori"

Roberto Mazzini, segretario regionale del Sap (Sindacato autonomo di polizia), guarda con favore alle misure anti-baby gang inserite nel decreto sicurezza attualmente al vaglio del Governo. "Partiamo dalla premessa che quello delle baby gang è un fenomeno complesso, che richiede strategie di lungo termine in ambito culturale e sociale – osserva Mazzini –. Ciò detto, l’ipotesi l’estensione dello strumento del Daspo, soprattutto per quanto riguarda i minori tra i 14 e i 18 anni, è una misura che riteniamo importante. Essa di fatto consentirebbe di interdire determinate aree, come piazzale Roma a Riccione o la stazione dei treni a Rimini, che in passato si sono spesso trasformate in luoghi di ritrovo per gruppi di giovani e giovanissimi, di fatto privandoli di punti di riferimento importanti".