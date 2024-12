"Giusto prevedere nuove regole"

"Sull’argomento mi sono informato molto e credo sia giusto mettere il casco sui monopattini e regolamentare meglio il loro utilizzo – spiega il riminese Matteo Sampaoli –. Soprattutto nelle grandi città la situazione a volte è fuori controllo e per questo la targa può aiutare nel riconoscimento dei mezzi anche quando vengono rubati. Anche l’assicurazione è fondamentale se si parla di una regolamentazione fatta per bene". Anche sui rischi di questi mezzi Matteo Sampaoli ha le idee chiare. "Per la maggior parte gli utenti dei monopattini sono ragazzini – continua – A volta è difficile comprendere il pericolo che c’è sulle strade".