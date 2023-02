Confcommercio Cattolica plaude al progetto di rinnovare il centro da parte dell’amministrazione Foronchi. "Da tempo avevamo sollecitato un intervento di valorizzazione delle vie del centro e finalmente qualcosa si muove – commentano Marco Lorenzi e Stefano Zangheri, referenti d’area per la delegazione di Confcommercio a Cattolica – Ora auspichiamo che al momento di delineare il progetto ci sia un coinvolgimento delle categorie economiche e non si dimentichi il nodo parcheggi. La cifra che l’amministrazione comunale metterà a disposizione per questo intervento è importante come punto di partenza per poter intercettare ulteriori risorse in grado di effettuare un restyling profondo delle vie del centro, considerando l’importanza che ha lo stesso centro cattolichino nel commercio di prossimità. Tuttavia non possiamo che essere soddisfatti dell’attenzione avuta alle nostre richieste di valorizzazione in questa zona fondamentale per il nostro commercio".