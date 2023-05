Gli 800 anni di Sant’Antonio "Il forte legame con la città"

Ottocento anni dal miracolo della mula, la comunità cattolica riminese si accinge a celebrare la vita di Sant’Antonio da Padova, il cui culto si lega alla tradizione della città. Nel 1223, infatti, il santo mise alla prova lo scetticismo dell’eretico Bonovillo, la cui conversione al cristianesimo avvenne nell’allora piazza del Mercato, dove oggi sorge il tempietto dei Paolotti in memoria del miracolo eucaristico, che narra come la mula di Bonovillo si sarebbe inginocchiata dinanzi all’ostia tenuta nelle mani di Sant’Antonio, anziché cibarsi del fieno offerto dall’eretico. La figura del santo lascia a Rimini, poi, un ulteriore segno della sua presenza attraverso il miracolo della predica dei pesci, nel cui ricordo la comunità eresse, nel lungo canale, una chiesa distrutta durante i bombardamenti del ‘44. La devozione al santo si lega anche all’ordine francescano, poiché proprio San Francesco incaricò Sant’Antonio di predicare per combattere l’eresia. Sant’Antonio è anche co-patrono della città insieme a San Gaudenzio, nonché santo dei pescatori riminesi. Per le celebrazioni dell’Ottocentenario si è costituito un comitato con "il desiderio – si legge in una nota – di non sprecare una circostanza per conoscere cosa c’è dietro i nostri monumenti", come la stele che ricorda il miracolo dei pesci e il tempietto dei Paolotti dove, fra l’altro, è conservato il tronco-colonna sul quale pare avvenne il miracolo della mula. Le iniziative promosse dalla diocesi cominceranno il 31 maggio con il concerto dei Swingeneris alle ore 21 in piazza Tre Martiri, in collaborazione con il meeting per l’amicizia dei popoli. L’8 giugno, le celebrazioni continueranno con una messa e processione del Corpus Domini che si concluderà proprio nel tempietto dei Paolotti. Le celebrazioni si concluderanno l’1 ottobre con un pellegrinaggio diocesano a Padova con il vescovo Nicolò Anselmi che è intervenuto durante la conferenza di presentazione delle celebrazioni.

Andrea G. Cammarata