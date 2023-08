Gli aerei della Marina militare ‘provano’ sui cieli di Misano

Prove di volo sui cieli di Misano. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale spiegando che domani e nella giornata di lunedì si svolgeranno alcune prove di sorvolo da parte degli aerei della Marina Militare italiana. Si tratta di aerei e non della pattuglia acrobatica. I velivoli a cui fa riferimento il Comune, i Lockheed Martin F-35 Lightning II, sono a tutti gli effetti dei caccia multiruolo a singolo propulsore che si faranno sentire eccome al loro passaggio. Gli aerei in questione hanno cominciato a essere consegnati all’Italia a partire dal 2018. Il loro passaggio sui cieli di Misano avverrà tra le 13 e le 14 in entrambe le giornate previste. Passeranno sul circuito Marco Simoncelli simulando quello che avverrà la settimana successiva. Infatti le prove sono finalizzate a mettere a punto l’esibizione che gli aerei della Marina Militare effettueranno in occasione della gara di MotoGp del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, il 10 settembre.