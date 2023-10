Gli affreschi conquistano Sgarbi

Gli affreschi sono appena stati ritrovati ma hanno già stregato Vittorio Sgarbi. Che, a Rimini per il Ttg, non si è fatto sfuggire l’occasione per visitare il ciclo di affreschi trecenteschi presentati lunedì scorso nel convento dei frati minori di Villa Verucchio. Accompagnato dalla sindaca Stefania Sabba e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Mauro Ioli, il sottosegretario al ministero della Cultura nel tardo pomeriggio ha ammirato il tesoro rinvenuto dietro al coro del convento di Santa Croce che secondo gli esperti potrebbe essere opera di Pietro da Rimini. "La scoperta aggiunge un tassello importante alla pittura riminese del trecento" ha detto soddisfatto Sgarbi che ha avuto modo di ammirare anche il crocifisso duecentesco. Sgarbi si è poi recato nel capoluogo.