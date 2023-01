Gli agenti che si sono distinti

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il comandante Andrea Rossi hanno consegnato gli encomi agli agenti che si sono distinti per impegno e risultati raggiunti. Di seguito l’elenco dei premiati divisi per settore. Nucleo di sicurezza urbana: Marika Granito, Damiano Lolli, Gianluca Marchini, Roberto Perrone, Franco Ruggeri, Antonio Lacidogna, Maurizio Soldà, Massimo Schiaratura. Polizia amministrativa: Letizia Orioli, Gabriele Bartolini, Debora Donati, Letizia Ferri, Mariapia Cellarosi, Daisy Mariani. Polizia giudiziaria: Vincenzo Reale, Beatrice Mulazzani, Alessandro Morri, Francesco Gulletta, Marcello Fonte, Luca Corsini e Giuseppe Chiodi. Reparto mobile: Lugi Filippini, Sonny Ceccaroni, Filippo Balducci, Marco Guerrieri, Emil Zanon. Mobilità e sicurezza: Marco Bardelli, Enrico Palazzi Rossi, Maria Vincenza Casale. Assegnati anche gli elogi: Giovanni Milano, Fabio Orlandi, Giammarco Nicoletti, Francesca Saccoccio.