Gli agenti nel ‘bosco’ . Stop al centro per bimbi: "Non ha i permessi". Maxi multa ai gestori

Multa di 4mila euro e divieto di proseguire l’attività, fino a quando la struttura non sarà in regola. Pugno duro del Comune contro ’Il bosco incantato’, il centro ricreativo per bambini inaugurato a luglio in piazza Ferrari, a Palazzo Fabbri. La struttura funziona come baby-parking e ludoteca, ma dai controlli di Palazzo Garampi è emerso che il centro per bambini "non ha le autorizzazioni necessarie". Gli accertamenti sono partiti il mese scorso, dopo alcune segnalazioni. Il 23 agosto i vigili si sono presentati a ’Il bosco incantato’ per fare i controlli. Dal loro sopralluogo e dalle successive verifiche, è emerso che la struttura è stata aperta "in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività" e non ha i requisiti necessari. Questo perché ’Il bosco incantato’ è, "per il tipo di servizio svolto e le caratteristiche, assimilabile a un centro estivo, attività soggetto a specifici requisiti normativi". Il centro di piazza Ferrari può accogliere fino a 12 bambini, che lì giocano e fanno attività ricreative. I genitori possono lasciare i figli per più ore al giorno (o anche solo un’ora), sia al mattino che al pomeriggio, al costo di 6 euro l’ora. Ma la struttura "è priva di spazi per la somministrazione per la merenda". E ci sono altre questioni riscontrate dagli uffici. Dopo la multa, il Comune ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto "la sospensione dell’attività in via precauzionale". Una decisione presa "a tutela della sicurezza dei bambini". Perché "ogni servizio rivolto all’infanzia deve operare nel rispetto delle regole e garantire ambienti sicuri e adeguati ai più piccoli". Palazzo Garampi ha concesso ai gestori 20 giorni di tempo "per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva".

I gestori de ’Il bosco incantato’ non ci stanno. "Prima di aprire il centro, abbiamo chiesto al Comune e alla Camera di commercio se per il tipo di servizio occorrevano la segnalazione certificata di inizio attività e altri requisiti: ci era stato risposto che non servivano. Poi, a fine agosto, sono arrivati i vigili e ci è stata fatta una multa di 4mila euro e ci sono state contestate cose che non capiamo. Ad esempio: la mancanza di uno spazio per la somministrazione del cibo. Ma il nostro non è un asilo, non è una scuola, non è un centro estivo. È una semplice ludoteca e i bambini mangiano la merenda che si portano da casa". I titolari della struttura di piazza Ferrari promettono la guerra legale: "Faremo ricorso, impugneremo la multa e gli altri provvedimenti contro di noi ". Per i gestori, la battaglia è solo all’inizio. "Abbiamo aperto il 16 luglio, offrendo alle famiglie riminesi che vivono o lavorano in centro un servizio molto utile, che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi visto che tanti bimbi sono rimasti fuori dagli asili nido e i genitori non saprebbero a chi lasciarli mentre sono al lavoro".