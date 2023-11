"Gli agenti potranno avere armi quando non sono in servizio"

Il governo ha deciso di inserire nel nuovo decreto sulla sicurezza approvato ieri anche il disegno di legge, presentato da Fratelli d’Italia, che "consentirà il porto di armi da fuoco private agli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati all’uso del porto dell’arma di servizio, senza necessità di ulteriore licenza, anche quando non sono in servizio oppure operano in borghese". Prima firmataria del disegno di legge è Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia. Ricorda la Spinelli: "La normativa in vigore prevede che gli agenti possano portare l’arma di cui sono muniti, secondo i rispettivi regolamenti. Con il disegno di legge si intende perciò dare la possibilità di poter acquistare, detenere e portare senza ulteriore licenza un’arma da fuoco privata e più leggera rispetto a quella d’ordinanza che è molto più pesante". Questo, dice la Spinelli, sarà utile "per far salire il livello della sicurezza pubblica. Inoltre la nuova disciplina servirà a evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un’arma diversa da quella d’ordinanza, quando non si è in servizio".

Nel pacchetto di misure approvato dal consiglio dei ministri ieri, ci sono anche pene più severe per chi causa lesioni agli uomini delle forze dell’ordine. Inoltre verrà denunciato chi blocca volontariamente la circolazione stradale (prima era prevista solo un’ammenda). Pene più dure anche per i detenuti che organizzano rivolte in carcere.