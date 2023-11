Gli agricoltori al ministro: "Fermi la nuova Statale 16"

"Fermate la nuova Statale 16". E il mondo agricolo stavolta non si limita a protestare, ma scrive direttamente al ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. "La variante alla Ss16, se verrà realizzata, provocherà un disastro al comparto agricolo riminese". La Coldiretti lo ha messo nero su bianco nella lettera indirizzata al ministro. Questa fase è fondamentale. Il progetto infatti è tornato ’in carreggiata’ con la proroga della valutazione di impatto ambientale. Anche se i cantieri non si vedono nemmeno all’orizzonte, il progetto di cui si discute resta quello che porterebbe a tagliare in due tanti terreni agricoli di Rimini nord. Frazionamenti delle coltivazioni che rischierebbero di far fallire aziende riducendo sensibilmente l’agricoltura nel riminese. Per questo Coldiretti prende l’iniziativa, dopo che alla fiera di Ecomondo lo stesso Fratin aveva annunciato la necessità di una legge quadro contro il consumo del suolo. La variante alla Ss16, dice il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi, "sarebbe uno vero scempio di fertile terreno e uno sfregio a un settore, quello agricolo, che negli ultimi tempi si è dimostrato strategico per diversi aspetti". Per l’associazione il ministro deve intervenire "visto l’impatto che l’infrastruttura avrebbe sul territorio rurale". Un progetto pensato "più di venti anni fa quando, per vari motivi, veniva privilegiato il trasporto su strada. Oggi sarebbe una scelta anacronistica e in controtendenza rispetto ai celebrati e condivisi principi della green economy e della lotta allo smog". Si muovono anche i comitati dei residenti. Dopo Santa Giustina, ieri c’è stata una riunione a Villaggio Primo maggio in cui si è discusso del ricorso contro il progetto.