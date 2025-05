"Gli aiuti post-Covid alle imprese ancora inutilizzati dopo anni"

Quali fondi sono stati messi a disposizione e come saranno impiegati per aiutare le imprese finite in difficoltà dopo il Covid? Lo hanno chiesto in consiglio comunale Francesca Mascella e Sara Guerra. "Per oltre un anno l’amministrazione è rimasta in silenzio – attaccano i consiglieri di minoranza – Finalmente è stata accolta la nostra interrogazione, presentata il 12 aprile 2024. Avevamo chiesto come verranno utilizzati i fondi stanziati a sostegno delle imprese in difficoltà post pandemia. Fondi a disposizione da anni. Solo oggi l’amministrazione ha promesso di attivarsi con gli enti preposti".

La minoranza ha inoltre chiesto chiarimenti anche sul rendiconto di gestione, sulle perdite subite tra il 2020 e il 2023 dalla San Leo 2000, la società partecipata del Comune che si occupa di promozione turistica e culturale. "Abbiamo chiesto anche informazioni sui contenziosi in essere – continuano Guerra e Mascella – e delucidazioni sulla gestione delle riscossioni Imu e Tari e sulla gestione del servizio di polizia municipale". In particolare "se l’amministrazione intende potenziarlo, visto che lo gestisce in autonomia, non in associazione con gli altri comuni della Valmarecchia". Concludono le consigliere: "Ancora una volta in aula tutti sono rimasti in silenzio. Ci hanno soltanto detto di presentare delle interpellanze su ogni quesito. Formalizzeremo ogni cosa, ma speravamo di ricevere riscontri dal sindaco e dagli assessori, in nome del principio di trasparenza e della corretta collaborazione istituzionale che noi abbiamo sempre dimostrato".