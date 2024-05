Gli albergatori alla Prefettura:: "I rifugiati vanno sistemati altrove"

"I profughi a Rimini non devono essere ospitati nella zona turistica, bensì a monte della ferrovia. Chiediamo che la Prefettura inserisca, se possibile, questa specifica, quando indice i bandi per l’accoglienza dei migranti". L’appello viene dalla presidente di Aia Federalberghi, Patrizia Rinaldis. Fatta la premessa, "è anche doveroso ammettere che alcuni albergatori – continua la Rinaldis – non guardano in faccia a nessuno e affittano la loro struttura al miglior offerente, senza preoccuparsi se poi gli affittuari la trasformeranno l’albergo in un centro di accoglienza per questi sventurati che fuggono dai loro Paesi, penalizzando così le altre strutture ricettive della zona e l’intero nostro territorio, per il quale il turismo resta il motore economico principale". In questo tipo di situazione, "difficilmente possiamo poi chiedere agli albergatori di rinnovarsi e modernizzarsi, quando rischiano di trovarsi attorniati da situazioni che con il turismo e la vacanza c’entrano nulla". Di qui l’invito di Patrizia Rinaldis all’amministrazione a intervenire "per disincentivare lo svincolo temporaneo da albergo a centro di accoglienza per i migranti. Un meccanismo che consente questo tipo di situazioni negative". Un provvedimento che però potrebbe entrare in potenziale rotta di collisione con il progetto, sempre del Comune, di ampliare l’utilizzo di strutture ricettive fuori mercato quali alloggi temporanei per studenti o lavoratori, stagionali e annuali.

Sul tema dei profughi in zona turistica interviene anche Corrado Della Vista, responsabile di Conflavoro Rimini: "Il problema periodicamente torna a galla – attacca – a seconda dell’entità dei flussi di migranti che arrivano dall’Africa. Ma la considerazione resta la stessa: non è opportuno che queste persone sfortunate vengano ospitate nelle strutture ricettive in zona mare, dove arrivano come ospiti ‘provvisori’ ma poi restano qui anche per anni. Soprattutto, queste persone non devono essere concentrate in un’unica struttura. Molto meglio la scelta dell’accoglienza diffusa, ovvero la distribuzione in varie parti del territorio, magari in appartamenti o stanze di residence, che si possono trovare agevolmente anche a monte della ferrovia o nel vicino entroterra". Che è poi il piano a cui la Prefettura sta lavorando da tempo, anche per evitare i problemi di convivenza tra turisti e profughi.

