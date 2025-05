Gli albergatori allontanano l’eolico: "Gli enti rivalutino il progetto"

Il consorzio Riccione turismo chiama a raccolta "tutte le autorità, gli enti coinvolti, le organizzazioni sociali ed imprenditoriali del territorio" per allontanare e pale eoliche previste dal progetto di Energia wind 2020. Il consorzio aveva mostrato alcuni mesi fa il parere negativo della Soprintendenza sul progetto per l’impatto visivo nei confronti di un’area tutelata come il monte San Bartolo a Gabicce. Per la precisione, osservano gli albergatori del consorzio, "la Soprintendenza ha subordinato l’eventuale giudizio favorevole al rispetto di specifiche condizioni, tra cui l’allontanamento degli aerogeneratori dalla costa e la riduzione della loro altezza, al fine di mitigare l’impatto visivo e rendere trascurabili le criticità paesaggistiche sopra richiamate".

Oggi la società che lavora al progetto dell’impianto eolico off-shore ha ammesso di valutare un ulteriore allontanamento dalla costa degli aerogeneratori e una riduzione della loro altezza. Peraltro un recente decreto offre alle Regioni la possibilità di esprimersi sugli impianti eolici in mare, al contrario di quanto accadeva fino a poche settimane fa. Alla luce di tutto questo il Consorzio di imprenditori chiede agli enti pubblici un incontro formale per "condividere gli aggiornamenti sull’evoluzione del progetto e valutare congiuntamente le iniziative da intraprendere, a livello costiero, regionale e sovraregionale, affinché sia rispettato il parere della Soprintendenza e i vincoli paesaggistici vigenti".