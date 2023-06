Gli albergatori bocciano gli eventi di giugno. Parere negativo di gran parte della categoria, emerso da un sondaggio interno, soprattutto sulla settimana di eventi del Mystfest e del Gran Giallo. "I nostri soci ci hanno fatto pervenire il loro punto di vista attraverso un recente sondaggio _ conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori _ A giugno serve un deciso cambio di rotta. Il 90% di chi ha risposto si è dichiarato molto deluso dalla programmazione da parte dell’amministrazione comunale. Anche il Mystfest ormai non crea più attesa o incoming turistico tali da pensare a una manifestazione da una settimana con risorse pubbliche. Ci chiediamo quanti sono i turisti che davvero scelgono Cattolica perché c’è il Mystfest o perché vi sono gli altri eventi di giugno come gli influencers o i concerti in piazza Primo Maggio?".

L’associazione albergatori fa i conti, come tutta la provincia di Rimini, con le disdette di un mese davvero difficile e chiede all’amministrazione Foronchi una promozione turistica diversa: "Servono eventi di portata nazionale in grado di convincere le persone a venire in vacanza in riviera _ continua Cavalieri _ mentre gli eventi di Cattolica a giugno sono di intrattenimento per chi già c’è, e quindi tutto questo non serve. Dobbiamo far parlare di noi sui social, alle fiere, e poi tutto questo si deve tradurre in pernottamenti. Per questo chiediamo una programmazione diversa a questa amministrazione". E quindi si punta il dito sui bilanci di Palazzo Mancini: "Abbiamo una tassa di soggiorno che porta mediamente ogni anno nelle casse comunali 1 milione e 600mila euro _ conclude Cavalieri _ Quei fondi vanno gestiti meglio e programmati su eventi che possano intercettare flussi di visitatori. Chiediamo fin da subito di creare un tavolo di lavoro con le categorie per ragionare su un nuovo cartellone di manifestazioni, magari anche turistico-sportive, in grado di alzare il livello di incoming turistico in bassa stagione. Tutto l’indotto economico-turistico ha necessità di una scossa in questa direzione e la tassa di soggiorno può essere un buon punto di partenza".

