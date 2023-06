Gli albergatori di Riccione garantiscono la salute dei propri clienti, sconti con Federalberghi

Gli albergatori di Riccione hanno cura della salute dei propri clienti. Federalberghi ha siglato un accordo con il Poliambulatorio Santa Caterina Pegaso, centro specialistico privato.

"L’obiettivo - spiegano dall’associazione - è offrire ai turisti in vacanza negli alberghi riccionesi un servizio professionale in costante miglioramento che possa garantire diagnosi preventive e cure adeguate per ogni esigenza".

Il turista, anche in vacanza, potrà prenotare analisi cliniche, visite specialistiche o accertamenti diagnostici nelle sedi di Riccione, Rimini e Cattolica. Essendo cliente degli hotel dell’associazione potrà sfruttare una scontistica riservata tramite la tessera rilasciata dalla stessa Federalberghi Riccione.

La convenzione offre sconti anche ai soci di Federalberghi Riccione e relative famiglie.