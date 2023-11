Gli albergatori: "Estendiamo la Ztl serale fino a via Carducci"

Più zone a traffico limitato in città, come ad esempio in via Carducci, arteria della zona a mare, ma anche niente divieti di transito in zona a mare per bus turistici almeno fino al 20 giugno. Gli albergatori presentano le loro osservazioni al piano del traffico di Cattolica e svelano alcune linee guida. "Abbiamo chiesto la possibilità di ragionare su una zona a traffico limitato serale anche per via Carducci – spiega Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – che potrebbe essere un’area turistica interessata dalla passeggiata. Ma vorremmo estendere come orario da mezzanotte alle 2 di notte l’isola pedonale sul lungomare, perché è piaciuta molto sia ai turisti che agli operatori. Mentre sul divieto di transito dei bus turistici chiediamo di arrivare almeno fino al 20 giugno prima di istituirlo, perché per chi lavora con i gruppi turistici è fondamentale poter avere i bus che possono transitare sul lungomare, almeno fino a giugno e dopo il 10 settembre". Ma vi è una novità anche su via Del Prete: "Sarebbe interessante ragionare – prosegue Cavalieri – sulla possibilità di poter istituire il doppio senso di marcia in via Del Prete nel tratto che va dalla chiesa di Sant’Antonio circa a via Ferrara, in modo da alleggerire il peso del traffico in via Carducci in direzione Riccione e quindi verso poi l’Acquario di Cattolica. È un cambiamento che ci sta a cuore perché se via Del Prete resterà completamente a senso unico, si continueranno a creare traffico e code in via Carducci, che sostiene tutto il peso dei veicoli in direzione Riccione".

Luca Pizzagalli