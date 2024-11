Gli albergatori fanno la lista delle priorità

Pannelli fotovoltaici sulle pensiline per le auto, più decoro e parcheggi tanto per cominciare. È lunga la lista delle azioni che gli albergatori della zona nord tra l’Alba e il Marano hanno presentato durante l’incontro organizzato da Federalberghi con il presidente Claudio Montanari. La riunione si è svolta nel pomeriggio di mercoledì all’hotel Cà Bianca ed aveva come obiettivo raccogliere segnalazioni, idee e proposte. Si è affrontato il tema delle pale eoliche in mare, che vede Federalberghi fermamente contraria. Ma tra le segnalazioni giunte ci sono anche richieste per migliorare l’offerta, tra le quali ad esempio la possibilità di poter mettere pannelli fotovoltaici sulle pensiline a coprire i parcheggi dei clienti. Per il resto la lista dei problemi e delle azioni chieste all’amministrazione è lunga. Si parte dal rifacimento della sede stradale e nuovi marciapiedi in viale D’Annunzio passando per il decoro urbano della zona. C’è poi il degrado alla ex colonia Reggiana e altre colonie della zona, l’imposta di soggiorno per la quale si chiede maggiore trasparenza e condivisione nella gestione delle risorse, arrivando alla carenza di parcheggi. E ancora, più sicurezza e pulizia, necessità di valorizzare il ruolo strategico dell’aeroporto.