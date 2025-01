Gli albergatori pensano in grande: "Ma servono incentivi e meno ostacoli"

Gli albergatori della Regina vogliono investire nelle proprie strutture, ma chiedono ora strumenti urbanistici e burocrazia ai minimi termini per dare un nuovo volto alla città. Chiedono un 20% in più di cubatura e servizi (verande, ristoranti e cucina, bagni, aree fitness), ma anche un ufficio e tecnici a disposizione per snellire le pratiche e partire con i cantieri il prima possibile. Dunque c’è fiducia sul futuro turistico della Regina.

"Possiamo dire che un 10% di albergatori delle 200 strutture alberghiere presenti in città è pronto a investire se però vi fosse un sostegno tecnico e politico da parte dell’amministrazione pubblica – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – visto che si sta discutendo del nuovo pug, piano urbanistico generale, a Palazzo Mancin. Chiediamo almeno un 15-20% di cubatura in più per chi metterà mano al portafogli".

Dunque segnali di ripresa nella prima categoria della città: "Non è vero che vi sono altre strutture che vorrebbero chiudere per fare appartamenti – prosegue il presidente –. Anzi, c’è entusiasmo e voglia di fare in molti imprenditori che vorrebbero investire sulla propria struttura, aumentando le cubature ed i servizi ma vanno aiutati e sostenuti. Serve poi una burocrazia più snella, la possibilità che in tempi brevi arrivino le autorizzazioni e si possa partire con i cantieri. Sarebbe bene che in municipio magari si prevedesse pure un ufficio appositamente per questo tipo di interventi".

Passa attraverso questo entusiasmo degli imprenditori anche il futuro di Cattolica che vede presenti ancora 220 hotel medio grandi ed anche piccoli.

Luca Pizzagalli