Gli albergatori prevedono il futuro "In estate ci sarà un boom di turisti"

L’estate andrà bene e gli aumenti dei prezzi nel settore alberghiero saranno limitati. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’Osservatorio Luigino Montanari di Federalberghi con la collaborazione del Cast, Centro studi avanzati sul turismo Unibo. Nelle settimane scorse è stato inviato agli associati un questionario con dieci domande su quanto gli stessi operatori si aspettano dall’estate. "Emerge un quadro positivo – premette Claudio Montanari responsabile dell’Osservatorio –. C’è un ritorno di richieste e prenotazioni importante per questo 2023 e ci sono anche fatturati in crescita, un fenomeno tuttavia legato all’andamento dell’inflazione". Alla domanda sulle aspettative per il 2023, la maggior parte ha risposto "uguale" al passato sul fronte dei guadagni, ma se si parla di presenze allora non c’è paragone: la maggioranza degli interpellati dice che andrà meglio. Chi vede nero è a pochissimi punti percentuali. Al contrario un 6% è sicuro che andrà molto meglio.

Fin qui le sensazioni, mentre al capitolo prezzi ben il 76% degli intervistati ha detto di avere ritoccato in parte i prezzi. "Significa che l’aumento complessivo dei costi che hanno subito le strutture – riprende Montanari – non è stato caricato in toto sui clienti. In questo vedo anche un principio di responsabilità degli albergatori che si sono fatti carico in parte degli aumenti non presentandoli ai turisti". Ma questo rende ancor più problematici i margini che le singole strutture possono ricavarsi in termini di fatturati. In proposito solo l’11% degli intervistati ha ammesso di avere ricaricato completamente l’aumento dei costi sui futuri clienti, mentre il 13% ha fatto la scelta opposta decidendo di non aumentare i prezzi. Restano le criticità legate al personale. Ormai non fa più notizia, ma la ricerca di dipendenti è una nota dolente. Lo è tal punto che al confronto la concorrenza di altre località costiere viene appena percepita come un problema dagli albergatori. Ed anche situazioni che hanno fatto tremare i polsi al comparto, come il caro energia o l’impatto avuto dalla guerra in Ucraina, svaniscono quando si confrontano con la difficoltà di trovare i camerieri o il personale per le camere o in cucina. Sono questi i tre i buchi neri degli staff per più dell’80% degli intervistati.

Sulla provenienza dei turisti si ritrovano i mercati tradizionalmente ‘amici’ della Perla verde. "Riccione funziona" sottolinea Montanari. Lo testimonia l’affetto dei lombardi e degli emiliani, mercati questi ultimi più prolifici in termini di presenze e quelli su cui si investe di più in promozione. Seguono, per le zone d’Italia, il Piemonte e il Veneto, staccando Toscana, Umbria e Lazio. Anche se i numeri degli stranieri non sono paragonabili al mercato italiano, gli investimenti degli operatori dicono altro. Germania e Svizzera sono i Paesi in cui si investe di più in promozione, seguiti da Austria e Belgio.

Andrea Oliva