Gli albergatori sognano la pensione

E’ caccia alle piccole pensioni, e questa volta non sono i turisti a cercare una stanza per le vacanze estive, ma gli albergatori impegnati nel trovare alloggi per i dipendenti. Un vero e proprio mercato parallelo "sempre più gettonato - racconta Silvano Turci dell’hotel Corallo - tanto che oggi i gestori delle piccole strutture stanno alzando i prezzi perché hanno visto che la richiesta c’è". Le pensioncine con 20 o 30 camere, con gestioni spesso in affitto e periodo di apertura limitati alla singola stagione estiva, rischiano di avere margini di guadagno risicati. Ma se invece che sperare nell’arrivo dei turisti si avesse la struttura sempre piena pagata dai titolari degli hotel più grandi in prima linea, allora le previsioni cambiano. "Ormai il personale del posto non si trova più. La classica stagione non esiste ed è un peccato. Il personale arriva da fuori e l’alloggio è importante. Anche noi ci stiamo guardando attorno, cercando luoghi per i dipendenti", ammette Turci. Tra queste vi potrebbe essere l’hotel San Martino, a due passi, che in vista dei lavori di riqualificazione potrebbe cambiare target di clientela la prossima stagione.

Anche a nord ci sono strutture che cercano piccole pensioni da destinare ai dipendenti. "Certamente siamo interessati anche noi", ammette Andrea Falzaresi del Family hotel al Marano, l’ex Beaurivage. "A Gatteo Mare e Cesenatico già lo facciamo. Abbiamo strutture riservate al nostro personale. In passato avevamo provato ad affittare alloggi o stanze in strutture che lavoravano anche con turisti, ma è decisamente meglio avere strutture dedicate". Federalberghi ha lanciato un appello a chi ha vecchie pensioncine, a norma ovviamente, dove ospitare per il periodo della stagione i dipendenti di varie strutture alberghiere.

A Riccione c’è anche chi il passo lo ha già un paio di anni fa, in pieno periodo Covid, ed oggi si dice soddisfatto. "Abbiamo trovato un hotel in zona porto - premette Vincenzo Leardini del Gruppo Leardini -. Devo dire che siamo molto soddisfatti di come sta andando. L’abbiamo preso in affitto e lo gestiscono direttamente nostri collaboratori. Ha 26 stanze con bagno, e accoglie più di cinquanta persone regolarmente registrate come fossimo in un hotel. Il personale ha quanto gli serve, incluso parcheggio e lavanderia".

Andrea Oliva