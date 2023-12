Gli albergatori vanno a scuola per trovare i dipendenti del futuro

I futuri dipendenti li vanno a prendere a scuola. L’associazione giovani Albergatori di Federalberghi Riccione è partita da tempo con il progetto scuole. L’associazione è composta da 12 imprenditori ed è in continua espansione. La prima parte del progetto scuole è stata realizzata tra febbraio e aprile in accordo con l’istituto alberghiero Savioli e con lo Ial. Ora è partita la seconda fase. "In un momento particolarmente critico del settore ospitality, in particolar modo per quel che riguarda il personale, il progetto scuole si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sul mondo del lavoro in ambito turistico ricettivo – spiegano i giovani imprenditori guidati da Mattia Guidi –. L’obiettivo è quello di creare un ponte generazionale, raccontare in maniera nuova un settore che troppo spesso vive di vecchi stereotipi e fornire qualche consiglio e qualche strumento in più a studenti che nel giro di poco si troveranno ad affrontare le loro prime avventure professionali. Diffondere la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza sottolineando la nostra identità Romagnola". Il progetto scuole è sviluppato in 2 differenti momenti, quello relativo agli incontri con le classi delle scuole superiori, già collaudato a inizio anno, e il secondo e nuovo momento che è quello legato agli open Day con i ragazzi delle scuole medie, dove i giovani albergatori affiancheranno gli istituti superiori per supportarli nella presentazione della scuola ma soprattutto del settore ospitalità. I primi affiancamenti per gli open Day dell’Istituto Savioli sono già iniziati. Gi incontri con le classi partiranno il 12 ed il 14 dicembre con le prime due classi dello Ial.