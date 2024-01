Gli albergatori vogliono un diretto per Roma

Un collegamento diretto tra Riccione e Roma passando per Fano e toccando Perugia. A chiederlo sono Federalberghi e il Comune. Ieri l’incontro con Trenitalia, presenti Bruno Bianchini di Federalberghi, e Mattia Guidi, assessore al Turismo. La richiesta arriva dopo un anno positivo per gli hotel aderenti all’iniziativa Riccione in treno. Grazie al progetto i clienti degli alberghi possono contare sul rimborso parziale del biglietto e altre agevolazioni che nel corso del tempo hanno riguardato ingressi omaggio a mostre o il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno. L’iniziativa sta dando risultati importanti nelle tratte che dal Nord portano a Riccione. Visti i flussi turistici, Federalberghi vorrebbe puntare sempre più al Centro Italia. E’ stato chiesto a Trenitalia di anticipare l’iniziativa estiva al ponte del 2 giugno. Altro elemento ritenuto fondamentale è il collegamento diretto con Roma, che si allungherebbe a Napoli. Inoltre si guarda Oltralpe con la richiesta di un collegamento la Svizzera che viaggi nella notte per arrivare all’alba in Riviera. "Il progetto -premette Bianchini – ha visto circa 2.300 prenotazioni negli hotel della città. Considerando che stiamo parlando di soggiorni di sette giorni e che il servizio è più apprezzato da famiglie e coppie, l’iniziativa assume dimensioni interessanti anche dal punto di vista delle presenze. Vorremmo far crescere il progetto aumentando le tratte". Federalberghi ha deciso di ridurre il tempo del soggiorno. Il rimborso del biglietto e le agevolazioni varranno anche per chi si ferma a Riccione per cinqnue giorni, dalla domenica al venerdì, e non più solo per chi trascorre la settimana intera.

a.ol.