Gli alberghi puntano alla spiaggia. I bagnini: "No alle zone esclusive"

"Corriamo i rischio che le nostre spiagge non siano più, come accaduto per decenni, a disposizione di tutti". Un brivido corre lungo la schiena dei bagnini nel vedere come nuovi imprenditori si stiano avvicinando alla spiaggia. E’ il caso di Gabriele Leardini, dell’hotel Select, che andrà a gestire il bagno che per decenni è stato della famiglia Della Rosa. Enrico il bagnino ha passato la mano a un albergatore. Per Leardini un azzardo, vista la vicinanza con il 2027, quando si svolgeranno le evidenze pubbliche sulle concessioni demaniali. Per i bagnini un campanello di allarme anche perché le voci di altri interessamenti sul litorale da parte di imprenditori non mancano di certo.

"Da sempre la spiaggia è rimasta aperta a tutti, ma se con i bandi si andrà a stravolgere un sistema che ha dato ottimi risultati, migliorandosi costantemente per tanto tempo, allora si andranno a rompere equilibri che hanno retto fino a oggi", riprende Casadei. Il presidente si riferisce alle spiagge ‘esclusive’. "Vorrei solo ricordare cosa è accaduto nella seconda stagione post Covid. Con meno ombrelloni per garantire il distanziamento, ci sono stati clienti degli hotel che hanno dovuto fare chilometri per trovare un’ombra libera. Li spostavamo con i trenini. Cosa accadrebbe se chi ottiene la spiaggia poi la può riservare a una realtà circoscritta?". D’altra parte ci sono anche albergatori preoccupati. Se lo stabilimento dove vanno i propri clienti dovesse finire in altre mani, allora potrebbe diventare complicato trovare tende e ombrelloni disponibili. Naturale che vi siano albergatori che guardano alla sabbia e ai bandi. Ma quetso potrebbe amplificare uno scontro in città, in occasione dei bandi, maggiore di quanto già ci si attende. Riccione è Riccione, e per portarsi a casa un pezzo di spiaggia è lecito attendersi interessi di gruppi o imprenditori provenienti da fuori città. Scenari che non fanno stare tranquilli i bagnini. "Singoli imprenditori, cordate o grandi gruppi potrebbero far saltare un meccanismo che fino a oggi non solo ha retto, ma ha anche dato risultati. Basti guardare cosa è accaduto a Jesolo con i bandi e le nuove assegnazioni. Tantissimi proprietari di seconde case si sono ritrovati senza più accesso alle spiagge. E’ crollato il valore delle seconde case e degli affitti, oltre a essere diminuita la clientela che alimenta le tante attività turistiche quali ad esempio i ristoranti. Corriamo il rischio di stravolgere il sistema, portando monopoli sulla spiaggia". Intanto i tentativi dei bagnini nel chiedere tutele per le piccole imprese si stanno scontrando con un decreto del governo che offre ben poche certezze.

Andrea Oliva