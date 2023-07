"Gli alberi abbattuti saranno ripiantati"

"Per gli alberi di via Caboto già prevista la ripiantumazione". Il Comune di Cattolica replica alle polemiche sollevate dagli ambientalisti sull’abbattimento di 5 robinie. "La ditta Ferretti - chiarisce l’amministrazione - ha fatto pervenire al Comune la richiesta di rimozione degli alberi al fine di poter transitare per il varo di un nuovo modello di loro produzione, di dimensioni maggiori rispetto a quelle realizzate. Gli uffici comunali hanno ritenuto le motivazioni conformi a quanto stabilito dal regolamento del verde. E’ stato stabilito il pagamento di una somma di 8.766 euro necessaria al rilascio dell’autorizzazione per l’abbattimento".