Gli allevatori resistono . La famiglia Gabrielli: "Crediamo nel lavoro, ma è sempre più dura"

Nelle campagne della Valmarecchia ci sono angoli di terra in cui la tradizione agricola resiste ancora, fra i sacrifici e le difficoltà del settore. L’azienda agricola Gabrielli, a Sant’Agata Feltria, offre un’importante testimonianza di quella che è la situazione sul territorio. L’azienda, specializzata in zootecnia, ogni giorno, vede riunire i membri della famiglia Gabrielli, che lavorano instancabili da circa 70 anni, volenterosi di portare avanti l’attività, incentrata prevalentemente sull’allevamento di bovini e ovini e sulla produzione di cereali. "Questo stile di vita comporta tanti sacrifici, devi metterci anima e corpo – spiega Eraldo Gabrielli, proprietario dell’azienda – Non si è mai liberi, neanche durante le festività. Bisogna essere sempre presenti per occuparsi degli animali, dalle prime ore dal mattino fino a tarda notte". Il tutto, non senza ricadute sulle dinamiche familiari. "Il giorno del nostro matrimonio, Eraldo è arrivato in ritardo di un’ora. Prima è venuto in azienda, per assistere il parto di una delle mucche", racconta Franca Giordani, gestrice dell’azienda. Ma la passione che muove la famiglia dal lontano 1957 rischia di essere oscurata dai numerosi aspetti critici a cui il settore sta andando incontro, perché "i lupi stanno aumentando, costringendoci a gestire gli animali in modo diverso – sottolinea Gabrielli – Fra uccisioni e recinzioni, i costi che dobbiamo affrontare sono elevati". Inoltre, "vi è una forte speculazione sui nostri prodotti, con le multinazionali che decidono i prezzi, ai quali bisogna sottostare".

L’aspetto che più preoccupa l’azienda e che sventa minaccioso sull’intero settore agricolo, però, non ha niente a che fare con quelli citati. Sembra ancora intangibile, ma "manca poco. Temo che, fra dieci anni, lo scenario sarà spaventoso". L’attività, infatti, che necessita sacrificio, dedizione e costanza, potrebbe, in futuro, attirare sempre meno lavoratori del settore, perché "per le nuove generazioni è difficile entrare all’interno di questo mondo – sostiene Adriano Gabrielli, gestore dell’azienda – I giovani oggi nascono in un ambiente completamente diverso, sono immersi nelle tecnologie e non vogliono fare questo lavoro", lanciando un appello anche allo Stato "che, con la troppa burocrazia e le tante regole da rispettare, non li incentiva".

Eppure, nonostante le difficoltà, la famiglia Gabrielli non smette di guardare avanti. L’azienda, oggi, cerca di innovarsi pur restando fedele alle proprie radici: vengono introdotti nuovi macchinari per migliorare la produttività e ridurre la fatica fisica, mentre si studiano soluzioni sostenibili per conciliare rispetto dell’ambiente e benessere animale. "Non vogliamo rinunciare a ciò che siamo – aggiunge Franca – ma cerchiamo di adattarci ai tempi, senza tradire la nostra identità". Un equilibrio fragile ma possibile, costruito giorno dopo giorno nel silenzio dei campi.

La speranza, quella dell’azienda agricola Gabrielli nei confronti dei nuovi lavoratori, si mantiene viva nel verde dei prati che la circondano, lì dove la tradizione non ha ancora cessato di esistere. Un messaggio di perseveranza, che si fa simbolo di una ruralità autentica, fatta di mani che lavorano la terra e di sguardi che continuano a credere nel futuro, anche quando sembra difficile immaginarlo.

Anna Bellocchi