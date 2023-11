Gli alpini raccolgono fondi per gli alluvionati Il Gruppo alpini riminese ’Aldo Iorio’ sostiene le popolazioni colpite dall'alluvione di maggio: sabato e domenica in piazza Cavour e Tre Martiri saranno messi in vendita panettoni e pandori a scopo benefico. Appello ai riminesi: sostenete l'iniziativa!