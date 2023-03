Gli alpini sfilano per le donne È polemica: "Ammettano le colpe"

Gli alpini sfilano, ma Non Una di Meno attacca. Dopo la conferma che il corpo si unirà oggi alla Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne, l’associazione torna a farsi sentire e premette: "L’equazione alpino uguale molestatore è scorretta", ma subito dopo Non Una di Meno, che nel maggio dell’anno scorso, durante l’adunata degli alpini, aveva parlato di alcune centinaia di molestie segnalate da donne sui propri canali social, torna sul tema caldo delle presunte molestie. "L’uscita da questa equazione sarebbe ancora più forte se ci si prendesse semplicemente la responsabilità di riconoscere che le molestie e le violenze sono avvenute e sono state attuate da uomini che prendevano parte a questo evento (l’adunata del 2022, ndr)". Secondo Non una di meno poi "le denunce depositate sono di più di una e non sono state tutte archiviate". "Voler ribadire la scarsità di denunce seguite alle molestie raccontate da centinaia di persone ai nostri profili social vuol dire continuare a dubitare delle parole e dell’esperienza di queste persone". Nel frattempo gli alpini hanno avviato un’iniziativa di sensibilizzazione all’interno dei propri circoli, "un lodevole percorso interno di contrasto alla violenza di genere – rileva Non una di meno – proprio in seguito ai fatti di Rimini, in cui evidentemente sono state riscontrate delle problematiche".

Nel frattempo, con vista sull’otto marzo, la consigliera di parità della Provincia, Adriana Ventura, ha reso noto il bilancio degli episodi di violenza degli uomini contro le donne e le discriminazioni sul posto di lavoro per il 2022 sul territorio di Rimini. I casi trattati dall’Ufficio di parità sono stati in tutto 40, divisi in 9 per ricevere chiarimenti relativi alle norme di tutela, 2 per violazione della privacy, 18 per discriminazione sul posto di lavoro, 10 per difficoltà di conciliazione casalavoro e un caso di molestie sessuali, perpetrato ai danni di una 40enne da un dipendente di un Comune della Valconca, con causa già vinta dalla vittima in primo grado e la cui udienza di appello è prevista a Bologna per il 27 aprile.