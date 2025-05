Gli alunni in spiaggia per la pesca alla tratta

Nonostante le inclementi condizioni meteorologiche, decine di bambini delle scuole primarie di Gemmano e di Riccione hanno assistito a una particolare lezione sulla pesca alla tratta, che in tempi di guerra veniva praticata soprattutto dalle donne. La dimostrazione, seppure in forma ridotta per la pioggia incombente, si è tenuta nella spiaggia libera di fronte piazzale Kennedy in prossimità della zona 17. Organizzata dalla Lega Navale con l’ausilio dello storico pescatore Marino Pronti, l’iniziativa è stata seguita con grande interesse dai bambini, divertiti da questo fuori programma. Le rievocazioni, seppure a scopo didattico e all’insegna del rispetto della natura, si svolgono con l’autorizzazione del ministero delle Politiche agricole e la supervisione dell’Ufficio Locale Marittimo. Per legge infatti, questo tipo di pesca da diversi decenni non viene più praticata.