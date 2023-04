Gli alunni Karis piantano a terra il loro ’Natalino’

Smontato lo studio mobile di Radio Vetrina che nel periodo pasquale dai Giardini dell’Alba a Riccione ha trasmesso musica e interviste a personaggi e imprenditori, l’associazione Riccione Alba per il rientro a scuola ha organizzato una trasferta per gli alunni delle elementari della Karis. Ieri i bambini della scuola dell’Alba sono andati al Parco della Resistenza dove Natalino, l’albero di Natale che gli stessi ragazzini avevano addobbato con i loro lavoretti fatti con materiale plastico di riciclo, ora è stato piantato a terra. La partenza è stata alle 12 dai Giardini dell’Alba a bordo di un trenino turistico. All’iniziativa hanno partecipato il direttore di Geat, Giovanni Moretti e l’assessore all’ambiente Christian Andruccioli. "L’associazione – sottolinea Giorgio Fortunato, presidente dell’associazione –, è da sempre in prima linea su decoro, animazione e altre esigenze di cittadini e imprenditori del quartiere. L’attenzione da riservare verso le future generazioni ci spinge a sensibilizzare i bambini verso una convivenza più rispettosa della natura".