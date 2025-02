Gli alunni pescano nell’Armadio dei ricordi . Oggi sul palco del Galli la favola in musica

La stagione lirica del teatro Galli propone uno speciale appuntamento rivolto ai più piccoli. Oggi un pubblico di studenti delle scuole primarie e secondarie assisterà a ‘Brimborium! Ossia l’armadio dei ricordi’, favola per musica composta da Mauro Montalbetti, con doppia replica alle 9.30 e alle 11.30. Brimborium è un’antica parola tedesca che significa ammasso di ciarpame, di oggetti inutili. Racconta il musicista: "In un vecchio armadio chiuso vive un gruppo di oggetti dismessi. Nicoletta, un trofeo tennistico di bronzo, Quick un malinconico flauto di legno senza più voce, Madame Cliquot un’anziana e dignitosa teiera, Ottavio un orologio a cipolla, un servizio di cucchiaini d’argento e un cucchiaino di stagno, Pavel. Prigionieri di un tempo ripetitivo, adagiati nella noia, rimuginano le loro ossessioni e i loro rimpianti, assillati dal ricordo di un mondo esterno della cui esistenza non sono nemmeno più certi. Ecco all’improvviso il suono di un violino che rianima gli oggetti e mostra come la musica sia una importante forma di speranza".

Lo spettacolo è una co-produzione Teatro Alighieri di Ravenna, Conservatorio Verdi di Ravenna, Accademia di Belle Arti di Ravenna, teatro Galli Rimini. Diretto da Matteo Mazzoni, vedrà protagonisti l’Ensemble strumentale e il Coro del Conservatorio Verdi, con il Coro di Voci Bianche Ludus Vocalis e Scuola Novello.