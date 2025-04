Gli alunni ritrovano la scuola Saffi

Sono tornati nella loro scuola dopo otto mesi. Esilio finito per i ragazzi di terza della media ‘Saffi’, che a settembre erano stati trasferiti all’elementare di San Vito a causa dei maxi ritardi del cantiere per la messa in sicurezza della scuola. Ad accogliere gli studenti delle quattro classi terze rientrate ieri alla ‘Saffi’ c’erano la preside Giovanna Frisoni e la giunta quasi al completo: erano presenti il sindaco Filippo Sacchetti, la vicesindaca Michela Mussoni, gli assessori Filippo Borghesi, Angela Garattoni e Gianni Giambi. Torneranno alla ‘Saffi’ invece da settembre i ragazzi delle altre sei classi (tre prime e altrettante seconde) trasferite, che concluderanno l’anno scolastico all’elementare ‘Pascucci’.

Si chiude così un cantiere che ha fatto tanto penare gli studenti e gli stessi insegnanti. Tanti i disagi in questi mesi, soprattutto per i ragazzi di terza costretti a fare lezione a San Vito e i loro docenti. Dopo la messa in sicurezza della palazzina B della ‘Saffi’, in estate si procederà a sistemare anche tutta l’area esterna della scuola.

A fine anno scolastico inizieranno infatti i lavori per riqualificare il campo da basket e il giardino. Sarà l’ultimo intervento alla ‘Saffi’, per la quale sono stati spesi oltre 3 milioni di euro per i lavori realizzati negli ultimi 7 anni.