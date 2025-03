Gli amanti del mistero riuniti sul Titano. In centro storico appuntamento con lo Steam Party

San Marino si prepara ad accogliere gli appassionati di steampunk e culture alternative con lo Steam Party 2025, in programma il 10 e 11 maggio in centro storico. L’evento, ormai punto di riferimento per la comunità steampunk italiana ed europea, si arricchisce quest’anno di novità imperdibili capaci di rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Uno dei momenti più attesi sarà l’Oscar dello Steampunk, il contest che premierà la creatività e l’originalità degli appassionati del genere.

Gli amanti del mistero e dell’avventura potranno invece mettersi alla prova nella Escape Room a tema Steampunk, ideata da Pietro Bolognesi, noto come Mr. Bolpi. Questo spazio coinvolgente trasporterà i partecipanti in un mondo di enigmi e intrighi, dove l’ingegno e la collaborazione saranno fondamentali per portare a termine la missione.

Il fascino di questa cultura alternativa si esprimerà anche attraverso la grande mostra mercato, che ospiterà espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Saranno inoltre da non perdere l’area tattoo, dove due tatuatrici professioniste saranno a disposizione per realizzare tatuaggi a tema steampunk e la mostra di oggetti steampunk allestita all’interno della Sala dell’Università, un’esposizione di pezzi unici, capaci di raccontare l’anima e la complessità di questo universo affascinante.

Non mancheranno le esibizioni musicali dei Valkanorr, un gruppo che fonde melodie medievali, celtiche e occitane.