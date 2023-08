Gli ambientalisti bocciano la ’nuova’ Marecchiese

La ’nuova’ Marecchiese? Le associazioni ambientaliste bocciano senz’appello il progetto a cui stanno lavorando i sindaci della Valmarecchia e il comitato Valmarecchia futura. Progetto che vale oltre 500 milioni di euro, affidato ad Anas. Per Wwf, Legambiente, Italia nostra, Fondazione cetacea, l’associazione Dna e il comitato ’Gioconda Valmarecchia’ meglio tornare al ’vecchio’ progetto, quello a cui aveva lavorato l’architetto Edoardo Preger per conto della Provincia.

"Sono stati spesi tempo e denaro pubblico – attaccano le associazioni – Di riparta da quel progetto senza buttare tutto alle ortiche". Le associazioni invitano ta Provincia e la Regione "a proporre soluzioni economicamente fattibili" e soprattutto "compatibili con la necessità di non devastare ambiente e paesaggio della Valmarecchia". Meglio confrontarsi su mobilità e viabilità "prima di andare avanti con inutili promesse". Ai vari sindaci chiedono "di non farsi portavoce di un singolo comitato all’arrogante grido di ‘Dateci strada’ (il comitato Valmarecchia futura), se non addirittura di interessi privati, neanche tanto malcelati". Le associazioni poi fanno i conti i tasca: "I sindaci assicurano di aver ottenuto dal ministero delle Infrastrutture la promessa di 500 milioni per realizzare la nuova Marecchiese. Ma solo a parole, non c’è nulla di scritto.

L’Anas scenderà in campo per il progetto soltanto quando ci sarà una copertura finanziaria firmata". Non solo: stando al progetto ’inseguito dai sindaci 500 milioni "non basterebbero per rifare la Marecchiese da Pennabilli (Ponte Messa a Rimini). Al costo ipotizzato di 15 milioni a chilometro, fanno 672 milioni".

Le associazioni chiedono di "conoscere nel dettaglio il progetto di Preger" prima di portare avanti "piani fantasiosi e realizzare una cattedrale nel deserto, che devasterà il territorio della Valmarecchia". Polemiche anche da Poggio Torriana, dove le consigliere di minoranza Guendalina Salvigni e Francesca Macchitella fanno notare come, alla riunione sulla ’nuova Marecchiese’, "mancavano solo gli amministratori del nostro comune".

m.c.