Gli amici di ’Batti’: "A Santarcangelo uno spazio dedicato ad Alberto"

Non passa giorno senza che gli amici di ’Batti’ si ritrovino in via Monte Cieco. Lì dove è avvenuto l’incidente che è costato la vita ad Alberto Battistini, il 22enne di Santarcangelo morto nella notte del 24 agosto, mentre stava rientrando a casa. È quasi un pellegrinaggio, da quel giorno, in via Monte Cieco. C’è chi porta dei fiori o lascia un biglietto, chi si ferma a recitare una preghiera. E chi semplicemente, va sul posto per ricordare ’Batti’. Ci sono stati giorni nei quali si è radunata – spontaneamente – una piccola folla davanti al luogo dello schianto. È la testimonianza di quanta la scomparsa di Alberto abbia scosso la comunità di Santarcangelo e i tantissimi ragazzi che lo conoscevano e gli volevano bene.

La settimana scorsa ai suoi funerali, celebrati in Collegiata, la chiesa non è bastata a contenere le centinaia e centinaia di persone accorse per l’ultimo saluto ad Alberto. Come se tutta Santarcangelo si fosse stretta al dolore dei genitori, Antonio e Maria Silvia, del fratello Alessandro e di tutti gli altri familiari. Un addio straziante, tra palloncini, fumogeni e le testimonianze di alcuni amici dall’altare. "Siamo veramente grati agli amici di Alberto per quello che hanno fatto e per la loro vicinanza – dice il papà Antonio con un filo di voce – Questi sono momenti durissimi per noi, ma grazie al loro affetto ci sentiamo un po’ meno soli...". La famiglia Battistini – che gestisce l’omonima azienda vinicola di Santarcangelo – è in costante contatto con gli amici del figlio, che stanno pensando ad alcune iniziative per Alberto. Una su tutte: dedicare all’amico che non c’è più un luogo di Santarcangelo. Una proposta che è stata accennata al sindaco Filippo Sacchetti già la settimana scorsa, il giorno dei funerali, e che sta andando avanti.

L’idea dei ragazzi è di intitolare ad Alberto una panchina a Santarcangelo. Un luogo simbolico, che porti il suo nome, e al tempo stesso dove ritrovarsi per ricordare Alberto. Un po’ come è accaduto per Andrea Gavagna – per tutti era semplicemente ’Gavino’ – il ragazzo scomparso nel 2021 a soli 27 anni, per un infarto. A ’Gavino’, un grande tifoso di calcio e basket, grazie alla famglia e agli amici è stata intitolata la rotatoria vicino allo stadio di Santarcangelo, tra le vie Ugo Bassi e della Resistenza. Un luogo del cuore, vicino allo stadio e al bar dove Andrea si ritrovava con i suoi amici. La cerimonia si è svolta lo scorso maggio. E lo stesso potrebbe avvenire, a breve, anche per ricordare Alberto Battistini. Ma l’intitolazione di una panchina a ’Batti’ non sarà l’unica iniziativa. Perché gli amici del 22enne stanno anche pensando di organizzare, almeno una volta all’anno, una giornata per ricordarlo.

Manuel Spadazzi