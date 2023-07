Gli amici di Cattolica Premiati due coniugi fedeli alla Regina dal ’68

Il vicesindaco Alessandro Belluzzi ha ricevuto in sala giunta Renato Bonazzi insieme alla moglie Marialuisa Zoni. I coniugi, originari di Bologna, si recano in vacanza a Cattolica dal 1968 quando hanno iniziato a prendere in affitto un appartamento nel centro città. A loro è stato consegnato l’attestato di "Amici di Cattolica". "Incontrare turisti che scelgono Cattolica da così tanto tempo – sottolinea Belluzzi – è sempre un vero piacere. Il rapporto che si instaura tra la città e chi viene in vacanza deve essere motivo di orgoglio".