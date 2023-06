Gli ’angeli’ della notte e le violenze in pista

La Riviera, terra di discoteche e locali. Con un piccolo, grande esercito di addetti alla sicurezza – tra buttafuori, steward e guardie giurate – a cui spetta un compito tutt’altro che semplice: vigilare sul popolo della notte che anima la movida, spessso abbandonandosi a comportamenti molesti e violenti sotto l’effetto di alcol e droghe. Non sempre è così facile stabilire con chiarezza fin dove può spingersi il polso fermo di chi è preposto a garantire la sicurezza nei locali e dove comincia invece l’eccesso. Così non è la prima volta che i responsabili della security si ritrovano nell’occhio del ciclone.

Un anno fa in aprile una 24enne riminese aveva puntato il dito contro il buttafuori di una nota discoteca di Riccione. La ragazza era tornata a casa con una frattura della prima vertebra del coccige. A provocarla, secondo il suo racconto, sarebbe stato proprio il buttafuori, che l’avrebbe scambiata per un’altra persona e sbattuta per terra. Assistita dall’avvocato Paolo Righi, la giovane aveva deciso di sporgere querela per lesioni volontarie, accompagnando il tutto con foto dei lividi e dal referto medico che attesta una prognosi di quindici giorni, mentre la società che gestisce il locale si era dichiarata da subito estranea alla vicenda. Nell’aprile del 2017, un fatto simile: un 23enne riccionese, ricoverato all’ospedale Ceccarini per le gravi lesioni all’occhio, aveva accusato i buttafuori di una discoteca di Rimini di averlo massacrato di botte.