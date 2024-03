Gli Angels sbancano. Ozzano d’un soffio. Titans travolti

Era l’ultima di regular season e gli Angels l’hanno affrontata nel modo giusto, sbancando Ozzano di 1 (81-82) e preparandosi nel modo migliore agli imminenti playout. Dulca sempre al comando, anche a +7 al 30’ (65-72) e a +10 a 4’ dal gong sulla tripla di Benzi. Ozzano poi recupera e ha con Bonfiglio il tiro della vittoria allo scadere, che però non entra. Il tabellino: Bonfè 5, Mulazzani 5, Conti 17, Macaru 3, Benzi 3, Rossi 10, Rivali 7, Bedetti 20, Mari 12, Sirri ne, Saltykov (foto). All.: Serra. Le prime tre in classifica (Medicina, Forlimpopoli e CMP Global) si qualificano per i playoff, tutte le altre ai playout partendo da nuova graduatoria. Gli Angels, quinti nel girone B, sono inseriti ora nel raggruppamento con Sg Fortitudo e Scuola Basket Ferrara, 8ª e 11ª nello stesso girone, ma anche con CVD Casalecchio e Montecchio, 5ª e 8ª nel gruppo A. Il calendario verrà pubblicato a breve. Gare di andata e ritorno: le prime tre saranno salve, la quinta retrocederà, la quarta avrà accesso a un ultimo spareggio a tre (una in Dr1). Nel girone umbro-marchigiano, intanto, battuta d’arresto casalinga per la Pallacanestro Titano, che cade 65-90 con la capolista Recanati. Per gli ospiti ben 19 triple e un match spaccato in due dopo l’intervallo, col punteggio che va dal 38-37 sammarinese al 50-68 ospite del 30’. Il tabellino: Borello 3, Gamberini 13, Frigoli 2, Macina 13, Fusco 2, Botteghi 3, Dini ne, Felici 9, Pesaresi 20, Monticelli, Lettoli ne. All.: Millina.