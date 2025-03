Gli anni ruggenti dei Led Zeppelin

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì (ore 21) e mercoledì (ore 17 e 21) è in programma l’atteso documentario Becoming Led Zeppelin. Diretto dal pluripremiato Bernard MacMahon e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, è il primo film ufficialmente autorizzato sul gruppo e ripercorre la storia creativa, musicale e personale dei Led Zeppelin, raccontata attraverso le stesse parole della band. Il film concerto svela anche un’enorme quantità di filmati rari e inediti sul gruppo. Un film che ha rischiato di non essere realizzato: i registi hanno dovuto affrontare sfide epiche, tra cui il fatto che non esisteva quasi nessun filmato del primo periodo del gruppo. Per info: 328/2571483, www.cinematiberio.it, bigli online su Liveticket.