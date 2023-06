Gli anni Sessanta ‘tornano’ nella sfilata

Sfilata di moda con risvolto solidale giovedì sera in piazzale San Martino a Riccione. A sfilare in passerella, davanti a centinaia di persone, sono state le studentesse del Liceo artistico Volta Fellini coi capi ispirati ai mitici anni Sessanta, disegnati e realizzati dagli allievi della classi 5B e 5E della sezione Moda design. La serata glamour si è svolta in una gioiosa atmosfera con le modelle che da viale Ceccarini hanno raggiunto il piazzale dell’Abissinia a bordo di auto d’epoca. Come sottolinea la professoressa Ileana Belluzzi, referente dei ‘Progetti del territorio’, che con i docenti di moda design Simona Andruccioli, Lucia Ceccolini, Mirta Frascaroli, Rita Seraghiti e Gloria Pulici ha seguito la preparazione della serata fashion, "l’evento è nato dall’idea di far conoscere ai liceali la Riccione degli anni Sessanta". La serata è proseguita all’hotel Corallo con la cena benefica pro Associazione italiana epilessia che girerà la sua somma agli alluvionati romagnoli e all’Avsi per il progetto umanitario ‘Abbracci senza confini’.