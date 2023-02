Gli anziani potranno rimanere a VillAllegra

Gli anziani possono rimanere (per il momento) a VillAllegra. Con decreto del 18 febbraio il Tar ha sospeso il provvedimento dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia che aveva disposto la chiusura della casa di riposo e della casa famiglia VillAllegra, gestite da una cooperativa sociale. Il ricorso era stato presentato dai legali Davide Grassi e Gaia Galeazzi. In attesa di pronunciarsi nel merito, il Tar ha ritenuto opportuno "sospendere in parte qua il provvedimento impugnato al fine di consentire la permanenza nelle strutture del numero degli ospiti autorizzato con obbligo di immediata ricollocazione soltanto degli ospiti in eccedenza". Ciò in considerazione del fatto che, dal verbale di ispezione del 13 febbraio, risulta "che non sussistono carenze igieniche della struttura e che gli ospiti della struttura sono ben accuditi". Il Tar tornerà a riunirsi il 16 marzo per la trattazione in sede collegiale. Nel frattempo la maggioranza degli ospiti di VillAllegra potrà rimanere al proprio posto e non sarà previsto un ricollocamento in altre strutture.

Il giro di vite - e il successivo provvedimento di revoca dell’autorizzazione nei confronti della struttura - era scattato a seguito di un’ispezione condotta il 29 dicembre dai Nas. In quell’occasione, i carabinieri avevano infatti scoperto che le strutture ospitavano un numero di pazienti superiore a quello previsto dalle autorizzazioni. L’Ausl, nei successivi controlli, ha riscontrato norme di assistenza sanitaria giudicate non sufficienti per quattro di loro. Nel frattempo è partita la mobilitazione di personale dipendenti e parenti degli anziani di VillAllegra. "Esprimiamo la nostra amarezza per quanto sta accadendo in questi giorni e per il rischio che le due strutture debbano chiudere l’attività. Un’attività con un fine nobile: l’assistenza di pazienti e anziani e con disabilità", si legge nel comunicato firmato da una ventina di persone. "Fin dal 2019 ci siamo affidati alla professionalità e alla sensibilità delle persone che lavorano nella struttura. I nostri familiari sono stati accuditi come li avremmo accuditi noi stessi. Stiamo parlando di strutture che offrono assistenza a 360 gradi. Non ci pentiamo e mai ci pentiremo della scelta di inserire i nostri familiari in VillAllegra e CasaAllegra. Due realtà che hanno sempre messo al primo posto la tutela della salute dei pazienti", dicono i parenti. Per questo motivo, proseguono i firmatari dell’appello, "auspichiamo la revoca di tale provvedimento così gravoso, nella speranza che i dipendenti non restino senza lavoro e i nostri familiari senza assistenza". I controlli dei Nas erano stati seguiti da una segnalazione a Comune e Ausl. Il 12 gennaio c’era stato un primo sopralluogo da parte dell’Ausl, a cui aveva fatto seguito la prima diffida dell’amministrazione comunale ai gestori, con la comunicazione degli adempimenti per mettersi in regola.