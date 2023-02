‘Non più soli’ è un progetto che guarda agli anziani, troppo spesso ai margini, isolati e talvolta soli nell’affrontare la vita. A realizzarlo è stata Caritas, che vuole dare voce agli anziani, al patrimonio che rappresentano. Il miglior modo per farlo è attraverso un docufilm dal titolo ‘Ti dirò di più’, affidato alla regia di Stefano Bisulli, in collaborazione con Roberto Ballestracci. L’idea alla base del docufilm è̀ quella di raccontare le epoche in cui si è formata ed è cresciuta la vocazione turistica del Comune di Rimini, fino dalla fine del 1800. Da allora con il grand tour e l’edificazione del Grand Hotel, è stato un crescendo poi esploso con il turismo di massa nei primi anni del dopoguerra e negli anni Sessanta del secolo scorso. In quei decenni nacquero nuovi mestieri collegati all’ospitalità e alla ristorazione, ma anche alla valorizzazione della marineria, della pesca, all’accoglienza in generale. L’intento è quello di fissare quei ricordi ascoltando chi li visse, diventando al tempo stesso protagonista di un’epoca.

Il rischio che si corre oggi è perdere quei racconti, le piccole e grandi storie, gli aneddoti e i personaggi con i venir meno delle persone.

Il docufilm sarà proiettato in anteprima lunedì alle 18, al cinema Fulgor con ingresso libero. Prima che in sala si abbassino le luci ci sarà una tavola rotonda. Porteranno i propri saluti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il vescovo Nicolò Anselmi. Interverranno Elisa Zambito, responsabile della struttura valorizzazione del sociale e relazioni con le università di Caritas, e il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello.