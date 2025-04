Gli appassionati in pista per ricordare Simoncelli

Il 25 aprile si celebrano i motori, almeno a Misano. Sono due gli appuntamenti che porteranno migliaia di appassionati in circuito e nella località tra domani e domenica. Domani parte al Misano world circuit, Eicma riding fest, una kermesse che vedrà protagoniste le case di produzione, da Honda a Yamaha, Ducati e Bmw, Triumph e Kawasaki, tutte con la propria produzione e le novità che saranno a disposizione del pubblico. Tradotto, il mondo degli appassionati si potrà registrare e provare in pista le moto. L’apertura di Eicma darà l’inizio di una tre giorni dedicata a chi ha la passione per le due ruote. Infatti dal giorno successivo sabato, arriveranno i fan di Marco Simoncelli in occasione del Moto incontro Sic. Centinaia i partecipanti si daranno appuntamento in autodromo per celebrare il ricordo del campione.

L’evento è in programma sabato e domenica, organizzato dal Moto Club Misano in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli, il Misano World Circuit, Eicma e Fmi, la federazione motociclistica italiana. I partecipanti si raduneranno nella piazza pubblica esterna all’autodromo. Sabato, nel pomeriggio si terrà il giro turistico con destinazione Coriano il paese natale del Sic, dove il corteo sarà accolto dalle autorità comunali con l’accensione della fiamma Dainese per cinquantotto secondi e visita alla ‘Casa del Sic’ dove risiedono diversi ragazzi con disabilità, gestita da suor Letizia. Domenica altro giro turistico e ritrovo alle 13 per la parata in pista ospitati da Eicma, il fuori salone con ingresso gratuito previa registrazione. Come accaduto negli anni scorsi l’incasso delle iscrizioni al moto incontro, tolte le spese, verrà devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli.