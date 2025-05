"Gli appunti scritti da Valeria Bartolucci sono sotto sequestro: guai a divulgarli"

La moglie di Louis Dassilva, in carcere da luglio per il delitto di Pierina, diffida i mezzi di informazione dall’usare e pubblicare i suoi documenti manoscritti. "Sono tutt’ora oggetto di sequestro, sono versati agli atti del fascicolo", dice l’avvocato Chiara Rinaldi che assiste Valeria Bartolucci – Contengono informazioni e dati sensibili per i quali è vietata la diffusione, in quanto redatti in costanza di percorso medico e dunque fanno parte del compendio clinico della signora Bartolucci". L’avvocato lo dice dopo che sono stati resi pubblici i contenuti di alcuni biglietti di Valeria. Per l’utilizzo di queste informazioni riservate, aggiunge Rinaldi, occorre il consenso delle parti coinvolte, "consenso che in questo caso la signora Bartolucci non ha concesso né intende concedere".