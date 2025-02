Gli artigiani di San Marino e Rimini si alleano e guardano all’Europa

Gli artigiani sammarinesi e italiani si stringono la mano. E’ stato sottoscritto ieri un protocollo d’intesa tra l’Unione artigiani e piccole medie imprese del Titano e la Confartigianato imprese di Rimini. Un accordo che vuole "rafforzare – spiegano dalla segreteria di Stato all’Industria – una collaborazione storica, già avviata con l’Associazione territoriale Confartigianato imprese di Rimini, e si propone di creare una rete di relazioni tra imprenditori e istituzioni sammarinesi e italiane, con l’obiettivo di elevare le competenze professionali, valorizzare l’eccellenza dei prodotti artigianali e sostenere le imprese". E sarà possibile farlo con "missioni commerciali, fiere e attività formative". Importante la creazione di una rete "tra imprenditori e istituzioni dei due Paesi per promuovere competenze, innovazione e l’eccellenza dei prodotti – spiegano dall’Unas – Lo scambio di informazioni per identificare nuove aree di collaborazione e la tutela e il rilancio delle tradizioni artigianali". Il protocollo prevede attività condivise in ambiti chiave "come consulenza fiscale e amministrativa, specialmente per le imprese che devono operare fuori dal proprio territorio, la promozione dell’artigianato artistico e tradizionale, e azioni formative con accesso reciproco a programmi di stage, alternanza scuola-lavoro, e sicurezza sul lavoro". "Il lavoro sinergico tra le istituzioni della Repubblica di San Marino e dell’Italia – dice il Segretario Fabbri – insieme all’impegno costante di Confartigianato e Unas, dimostra come cooperazione e collaborazione siano i fattori chiave per il raggiungimento di obiettivi comuni e per la crescita di questo settore, sostenendone lo sviluppo e il valore economico e culturale. La condivisione e il supporto reciproco hanno già portato alla risoluzione di problematiche cruciali e al raggiungimento di traguardi significativi, come dimostrato dalla recente soluzione della questione relativa alla gestione e alle modalità di funzionamento della patente a crediti". Il sostegno che Unas e Confartigianato Imprese, attraverso l’Associazione Territoriale di Rimini, "forniscono quotidianamente alle imprese artigiane con un lavoro attento e meticoloso rappresenta la base imprescindibile per la crescita dell’intero settore. Oggi, con la firma di questo Protocollo d’intesa, consolidiamo e ampliamo ulteriormente tale impegno, proiettandolo verso nuove prospettive di sviluppo e innovazione". L’accordo prevede, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro paritetico per coordinare e monitorare le iniziative congiunte, nonché l’impegno comune presso le istituzioni nazionali ed europee per facilitare il percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea.